Ancora ladri scatenati nella riviera di Sorso, un tratto di litorale lungo diversi chilometri, con diverse centinaia di residenti e altrettante seconde case.

Ieri presa di mira un'abitazione del villaggio Eden Beach, visitata e derubata dai soliti ignoti. Stavolta pure temerari (e molto probabilmente esperti), visto che hanno eluso l'ingresso automatico del grande insediamento turistico. Il raggio di azione dei malviventi si sta quindi allargando a macchia d'olio. Nei giorni scorsi a Porchile, qualche caso nelle campagne, ora Eden Beach.

Residenti quindi esasperati per la propria sicurezza e per l'escalation esponenziale di furti in pochi giorni. Dopo un'estate tranquilla su questo fronte. Ma dopo la pandemia i ladri di appartamento hanno ripreso la loro attività. In una zona molto ampia, difficile da controllare, di notte spesso molto buia, ricca inoltre di campagne coltivate e di raccolti, da sempre teatro di raid notturni e furti. I carabinieri di Sorso ad ogni modo stanno intensificando i controlli.



