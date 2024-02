Design moderno, materiali resistenti all’insegna della massima sicurezza per consentire ai bambini di giocare in assoluta tranquillità. Sono stati completati i lavori di installazione delle altalene inclusive nei cortili delle scuole dell’infanzia dei Cappuccini, di Sant’Anna e Marogna di proprietà del Comune di Sorso.

Un progetto elaborato dai Servizi per le Politiche sociali grazie al finanziamento del “Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità” ripartito dal Plus Sassari, che per questa ultima tranche di intervento ha assegnato al Comune di Sorso risorse per 28mila e 210 euro alle quali si è aggiunto un impegno da bilancio comunale pari a 6mila e 500 euro.

Le altalene, con una robusta struttura di metallo, sono state posizionate su piattaforme realizzate al fine di garantirne la piena sicurezza e funzionalità, e saranno fruibili da parte di tutti i bambini normodotati e portatori di disabilità che frequentano le tre scuole materne.

