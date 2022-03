Premiato dal bando nazionale “Sport e Periferie” il progetto del rifacimento del manto erboso del campo sportivo di Sorso "Piramide". La graduatoria definitiva è stata pubblicata. All'Amministrazione comunale è stato assegnato un finanziamento di 350mila euro. Cifra che consentirà di dare il via al progetto già esecutivo, che potrà contare su ulteriori 350mila euro, derivanti da mutuo. In totale quindi 700mila euro, utili all’esecuzione dei lavori di demolizione dell’attuale manto e al rifacimento ex novo dell’intero fondo in erba sintetica dell'ultima generazione. Eventuali residui di risorse saranno utilizzati per il rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione.

“Siamo felici di aver avuto conferma dell’assegnazione di queste risorse da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - afferma il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas -. Un premio al nostro impegno per un progetto a cui teniamo in maniera particolare. Il progetto è già esecutivo e puntiamo ad avviare e completare i lavori in tempi brevissimi. Ma non saranno i soli interventi nella struttura - precisa il primo cittadino -. Altri finanziamenti consentiranno la messa in sicurezza dell’intero impianto e la realizzazione della nuova pista di atletica”.



