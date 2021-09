Dopo l’avvio dei lavori sull’area parcheggio adiacente alla Biblioteca Salvatore Farina e la riapertura della Billellera, il comune di Sorso interviene per la messa in sicurezza del lavatoio di Majori, uno dei siti identitari del centro della Romangia.

Gli interventi riguarderanno la ripulitura delle pareti imbrattate da graffiti e del selciato, lo svuotamento e la rimessa in funzione della vasca interna e il ripristino dell’impianto di illuminazione.

Gli amministratori hanno anche intenzione di dotare il sito di impianto di videosorveglianza e di un cancello temporizzato che consentirà di regolare l’apertura e la chiusura ordinarie e di emergenza anche da remoto, al fine di evitare così l’accesso dei vandali in particolare durante le ore notturne.

“Un intervento atteso da tempo – ha dichiarato il sindaco, Fabrizio Demelas – che restituirà all’intera Comunità e agli ospiti del nostro territorio un luogo identitario e della memoria importantissimo, nonché un monumento tra i più belli presenti nella nostra Città”.

“Con questo intervento di manutenzione recuperiamo un importante pezzo di storia di Sorso – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica e Manutenzioni Agostino Delogu - che riporta alla memoria l’epoca in cui, quando ancora non c’era la rete idrica, i cittadini andavano ad approvvigionarsi dell’acqua potabile e a lavare. Usanze che poi sono rimaste nel tempo, che in tanti ancora ricordano e che riportano a un luogo bello e tanto caro alla Comunità”.

