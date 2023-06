Sono stati 1200 coloro che hanno partecipato, a Sorso, alla seconda edizione del Billèllera Music Festival. Il parco di via Europa ha visto insieme quattro diversi mondi musicali. È stata poi la volta della musica classica, come da tradizione al Billèllera, con il set dello Shardana Wind Quintet – Caterina Solinas (flauto), Marcello Melis (clarinetto), Sara Pisano (oboe), Roberto Mura (corno), Giovanna Virdis (fagotto) – che ha suscitato non poca curiosità con un programma che univa Shostakovich e Debussy passando per Strauss. Spazio, poi, al garage-rock elettrizzante della band locale Gli Ipnotici – Alessio Mulas (voce e chitarra), Giuseppe Giuliana (basso) e Massimiliano Derosas (batteria).

Grandi applausi anche per l’ospite d’onore, la grande dj inglese Donna Leake, che ha deliziato il pubblico con una selezione musicale “cosmica” e totalmente fuori dagli schemi.

La rassegna, voluta dal sindaco di Sorso Fabrizio Demelas e realizzata dal musicista Luigi Frassetto, ha avuto un’anteprima venerdì 16 con il contest che ha visto in gara 10 giovani artisti molto diversi tra loro. A vincere il premio di 500 euro è stata Laura Garau, grande manipolatrice di macchine elettroniche in salsa “bedroom pop”, mentre la band Tribide, gia presente su Spotify, ha avuto una menzione d’onore per la spiazzante “Fegato”.

Il Billèllera Music Festival 2023 è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Quartet, il Club del Disco, il Consorzio turistico Golfo dell’Asinara, Radio del Golfo, il marchio di abbigliamento artigianale Inveloveritas e il collettivo Wonder Market.

