Il progetto “Sorso nel Cuore School” entra nelle scuole dove è stato presentato questa mattina. Nato grazie a un accordo tra il Comune di Sorso e l’associazione Proform Sardegna, prevede la formazione BLS-D per l’ottenimento del brevetto di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore dei docenti e del personale ATA delle scuole dell’infanzia e primarie della città e a rappresentanti delle società sportive iscritte all’albo comunale.

Un’iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura dell’emergenza e del soccorso all’interno degli istituti scolastici, realizzata grazie alla proposta della Proform Sardegna, associazione specializzata che si occupa della formazione del personale medico e infermieristico afferente al sistema 118, accreditata dall’Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna), e unico centro nell’isola in possesso dell’accreditamento da parte della Società italiana sistemi 118, una delle società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute.

I corsi di formazione saranno offerti a titolo gratuito dalla Proform e si svolgeranno al Palazzo Baronale secondo un calendario costruito sulla base del numero di adesioni con un programma di formazione completo di BLSD pediatrico, con certificazione regionale e nazionale, che prevede l’abilitazione all’uso del defibrillatore e l’addestramento pratico sui manichini con le manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree. Nella sala conferenze del Palazzo Baronale l’iniziativa è stata presentata dall’assessore allo Sport Fabio Idini, dal coordinatore degli istruttori dell’Associazione Proform Sardegna Salvatore Morittu insieme con l’istruttore Daniele Fazzino, e dal dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo di Sorso Carlo Orrù.

«Credo che sia la prima volta che un Comune organizzi una iniziativa di formazione per il personale che opera nelle scuole, sull’utilizzo di BLS-D pediatrico e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree - ha sottolineato l’assessore Fabio Idini - . Una iniziativa davvero importante e generosamente offerta alla comunità e all’intero territorio, andando a implementare il progetto messo in campo lo scorso anno dall’amministrazione comunale per il posizionamento di numerosi defibrillatori in città e sul litorale, in corrispondenza di alcune discese a mare».

«Un contributo importante alla prevenzione e alla soluzione di problematiche che possono presentarsi e vanno affrontate con preparazione e competenza - ha aggiunto il dirigente Carlo Orrù - e sono certo che non mancherà un’ampia ed entusiasta adesione da parte del corpo docente e del personale di assistenza delle nostre scuole».

