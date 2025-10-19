È morto nel pomeriggio, Antonio Corda, il 90enne rimasto gravemente ferito nell'incidente accaduto ieri, intorno alle 18, nella provinciale ex 131, all'ingresso della città di Porto Torres. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, a seguito del ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari.

Video di Mariangela Pala

Nell’impatto, avvenuto intorno alle 18, all’altezza del bivio per Sorso, il 90enne, aveva riportato fratture agli arti, un trauma cranico facciale, con lesioni all'addome e al torace. All’arrivo dei soccorsi, l’anziano era vigile e cosciente pur avendo riportato lesioni gravi. Ora si aggrava anche la situazione per il conducente dell’Alfa Brera che ha urtato il motocarro ad alta velocità, scaraventando sull’asfalto il pensionato, allontanandosi senza fermarsi per prestare soccorso.

Il conducente dell’auto dopo la fuga ha abbandonato il mezzo poco lontano dal luogo dell’incidente, nel quartiere di Serra Li Pozzi, dove è stato rintracciato dai carabinieri. Solo più tardi il 35enne di Porto Torres, si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dai propri avvocati.

