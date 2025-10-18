Ha minacciato con un coltello i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Porto Torres, impegnati nei controlli sul territorio.

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. È successo nel corso della notte a seguito di segnalazione alla centrale operativa.

L’uomo in grave stato di alterazione, urlava frasi di vario genere turbando la quiete della zona. Giunti immediatamente sul posto per accertare quanto stesse accadendo, i carabinieri hanno individuato il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per analoghi comportamenti.

Per ristabilire la calma i militari, insieme ai sanitari del 118 giunti sul posto, hanno tentato di stabilire un dialogo per comprendere i motivi dell’alterazione e rasserenare l’uomo. Quest’ultimo però ignorava gli inviti dei militari e, senza accennare a tranquillizzarsi o a voler collaborare, è rientrato in casa uscendo poco dopo brandeggiando un grosso coltello che puntava sui carabinieri che fortunatamente riuscivano a evitare il pericolo indietreggiando rapidamente. Successivamente l’uomo ha piantato il coltello nel cancello in legno della sua abitazione, e in quell’istante la prontezza dei militari ha consentito di bloccarlo.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro. Al termine dell’udienza che ha avuto luogo nel corso della mattinata di oggi, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Porto Torres con il vincolo di permanenza in casa dalle ore 20 alle ore 7.

