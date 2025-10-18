Grave incidente sulla strada al bivio per Sorso, nella ex 131, nel territorio di Porto Torres.

Un uomo di 90 anni a bordo di un motocarro, un'Ape 50, è stato speronato da un'auto mentre si dirigeva in direzione del centro urbano. Il conducente della vettura dopo lo scontro si sarebbe dato alla fuga. L'anziano è in gravi condizioni ma al momento dei soccorsi era vigile e cosciente. A seguito dell'impatto ha riportato fratture alla gamba sinistra e un trauma cranio facciale.

È stato trasportato a Sassari con codice rosso a bordo dell’elicottero Areus.

Sul posto due ambulanze, una Ats Sassari e l'Avis Campanedda, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano per risalire al conducente dell'auto pirata.

Nell'impatto è rimasto distrutto il motocarro, con pezzi di carrozzeria disseminati nell'asfalto.

