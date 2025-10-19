Il Comune di Ardara sigla il Patto di amicizia con la Città di Maranello e il Comune di Fiorano Modenese. A firmare l’accordo erano presenti Davide Nostrini per Maranello ed Elisa Ferrari per Fiorano Modenese. Un patto che nasce con l’obiettivo di creare relazioni istituzionali e sviluppare scambi culturali ed economici, promuovendo le eccellenze dei nostri territori, la condivisione di buone pratiche e l’incontro tra culture diverse. Già dalla prossima settimana si terrà il primo incontro tra le parrocchie dei tre Comuni: un segno concreto di collaborazione e amicizia. A fare da cornice alla firma del patto, un concerto nella Basilica di Nostra Signora del Regno, organizzato dalla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” presieduta da Antonello Figus, con la partecipazione di Sandra Ligas, vincitrice del Premio Maria Carta 2025. Il sindaco Francesco Dui ha ringraziato il Circolo "Nuraghe" - Fiorano Modenese e all’amico Mario Ledda, vero motore di questo accordo, oltre ai colleghi sindaci, ai carabinieri, a Don Paolo Apeddu e al vescovo Corrado Melis per la loro preziosa collaborazione. La giornata è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Saccargia, con Pro Loco, il Gruppo Storico Medievale Ardara. Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto del Consiglio Comunale di Ardara.

