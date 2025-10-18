Si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Porto Torres, il conducente dell'auto pirata che dopo aver speronato un motocarro si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha coinvolto un anziano di 90 anni, A.C. di Porto Torres, rimasto gravemente ferito a seguito del violento impatto che ha distrutto l'Ape 50 e catapultato sull'asfalto il pensionato.

Il 90enne trasportato con l'elisoccorso Areus si trova ricoverato all'ospedale civile di Sassari con fratture agli arti e un trauma cranico facciale al Santissima Annunziata.

L'investitore, assistito dagli avvocati Agostinangelo Marras e Letizia Forma, dopo aver abbandondato la sua auto, poco distante dal luogo dell'ìncidente, si è presentato nella caserma di via Antonelli per raccontare la sua versione dei fatti. Sarà la magistratura a stabilire le eventuali responsabilità.

I militari intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause. A seguito del violento urto i pezzi della carrozzeria del motocarro sono stati scaraventati ad alcuni metri di distanza. Dell'Ape 50 non è rimasto niente. Sul posto anche e una pattuglia della polizia, i vigili del fuoco, operatori del 118 dell'ambulanza Avis Campanedda.

