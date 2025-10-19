Malore sugli scogli tra Punta Negra e le Bombarde. Una donna si è sentita male nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Per fortuna le condizioni di salute della bagnante non sarebbero apparse gravi, anche se verrà sottoposta a ulteriori accertamenti in ospedale.  Sul posto oltre agli operatori sanitari anche gli uomini della capitaneria. 

