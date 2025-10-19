Centinaia di messaggi di cordoglio e affetto arrivano dalla comunità di Porto Torres, per la tragica morte del 90enne, Antonio Corda, il pensionato che, sabato sera, era rimasto gravemente ferito a seguito dell'impatto tra la sua Apecar e un'auto pirata, nella provinciale ex 131, alle porte della città di Porto Torres.

Il figlio Tino Corda è stato il primo ad annunciare il triste evento con parole di affetto: «Sei volato in cielo, fai buon viaggio babbo». E ancora «Era un brav'uomo, gentile e disponibile con chi aveva bisogno, al fianco di don Salvatore Ruiu, aiutava le persone in difficoltà», sono le parole di alcuni conoscenti. Ex operaio della zona industriale, Antonio Corda, era molto conosciuto nel quartiere Villaggio Satellite, dove risiedeva con la moglie e, in passato, anche con i due figli.

Sabato sera, come di consueto, si era recato nel suo terreno di campagna, a Li Pidriazzi. Alle 18, prima dell'imbrunire, la decisione di rientrare nella propria abitazione, ma proprio quando si immetteva con la sua Ape 50 nella ex 131, all'altezza del bivio per Sorso, è stato travolto da una Alfa Brera.

