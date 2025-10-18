Il Comune di Bono è risultato beneficiario della somma pari a 2 milioni e 49mila euro a seguito dell’approvazione della graduatoria finale relativa all’avviso pubblico della Regione che finanziava gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici a valere sul programma regionale Fesr Sardegna 2021-2027.

Il paese del Goceano risulta tra le 39 istanze finanziate, risorse destinate ai lavori sulla scuola materna di via Alessandro Manzoni e la scuola materna di via Cavalieri di Vittorio Veneto (Santa Caterina). In particolare verranno effettuati interventi sull’involucro edilizio, nuovi impianti termici ed elettrici, installazioni di impianti da fonte energetica rinnovabile, installazione di nuovi infissi, installazione di nuovi sistemi di illuminazione. «Un risultato concreto, per il miglioramento del benessere dei nostri bimbi ed in linea col programma elettorale di questa amministrazione comunale», ha detto il sindaco di Bono, Michele Solinas che ringrazia l’ufficio tecnico comunale e il progettista per aver centrato un obbiettivo di primaria importanza.

© Riproduzione riservata