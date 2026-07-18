I consiglieri comunali di Alghero Gianni Martinelli, Christian Mulas e Alberto Bamonti rivendicano il recepimento di numerose proposte nella variazione di bilancio da oltre 10 milioni di euro approvata dalla Giunta comunale. In una nota congiunta parlano di una “triplice intesa” nata dalla collaborazione istituzionale e finalizzata a trasformare le proposte in interventi concreti per la città.

Tra gli stanziamenti evidenziati dai tre consiglieri figurano 1,2 milioni di euro per il completamento della Circonvallazione, 400 mila euro per la riqualificazione dell'area di via Fratelli Accardo, 270 mila euro per la rigenerazione di impianti sportivi e spazi pubblici, 213 mila euro per l'acquisto dell'ex Ostello della Gioventù di Fertilia, 250 mila euro per la manutenzione della Torre della Polveriera, 60 mila euro per nuovi giochi e manutenzioni nei parchi cittadini, 924.259 euro per l'acquisto della porzione immobiliare destinata al canile comunale e 488 mila euro per interventi sulla sicurezza stradale e la segnaletica.

Martinelli esprime soddisfazione soprattutto per le risorse destinate a via Fratelli Accardo, alla Circonvallazione e alla Torre della Polveriera, opere considerate strategiche per il rilancio della città.

Mulas sottolinea invece l'importanza del finanziamento per l'acquisto della porzione del canile comunale e dei fondi destinati alla sicurezza stradale, ricordando che quest'ultimo stanziamento nasce anche da un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. Un ringraziamento viene rivolto all'assessore Roberto Corbia per il lavoro svolto, con particolare attenzione agli interventi previsti nelle aree scolastiche e lungo la Passeggiata Barcellona.

Per Bamonti, infine, assumono particolare rilievo i 270 mila euro destinati alla riqualificazione dei campi sportivi cittadini e i 60 mila euro per i parchi pubblici, interventi che puntano a favorire la pratica sportiva e gli spazi di aggregazione, soprattutto per i più giovani. «La nostra collaborazione rappresenta un patto con i cittadini che ci hanno accordato fiducia, - dichiarano i tre consiglieri - continueremo a lavorare affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione e contribuiscano a migliorare la qualità della vita della comunità».





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