Il progetto Ancim – Associazione nazionale Comuni Isole minori – inserito nel più ampio piano di tutela del territorio porta per l’isola dell’Asinara nuove risorse pari a 235mila e 446 euro, fondi destinati al potenziamento delle dotazioni antincendio di Protezione civile e miglioramento della continuità e del collegamento marittimo.

I finanziamenti complessivi che arrivano anche dalla Regione Sardegna e dal Pnrr, per un totale di circa 480mila euro, si inseriscono nella variazione di bilancio relativa alla delibera di giunta, approvata dal Consiglio comunale di Porto Torres e illustrata dall’assessore al Bilancio, Gaetano Mura.

«Nel dettaglio la somma di 74mila euro è destinata all’acquisto di un pick-up come mezzo antincendio affidato in comodato d’uso agli uomini della protezione civile, una dotazione di mezzi per la lotta agli incendi boschivi, considerata l’elevata vulnerabilità dell’ecosistema dell’Asinara. Fondamentale per la gestione delle emergenze anche la fornitura di un gommone semirigido, completo di motore e strumentalizzazione a bordo, per un importo di 96mila euro e infine le attrezzature per fondi pari a circa 65mila euro».

Sul fronte dei finanziamenti Ras, sono stati liquidati circa 165,520 euro per l’affidamento urgente di minori, anziani e minori straneiri non accompagnati disposti dall’Autorità giudiziaria, mentre 80mila euro derivanti da fondi Pnrr sono destinati all’acquisto di sistemi che pe permettono ai software della pubblica amministrazione di dialogare con la banca dati centrale del dipartimento della funzione pubblica, necessario per mappare le competenze e la digitalizzazione della gestione delle risorse umane.

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