Chiuso per insulti al personale sanitario e di segreteria che sta dietro e davanti allo sportello. Il Poliambulatorio Medicasa, il servizio convenzionato Asl attivo da qualche anno in via Falcone e Borsellino a Porto Torres, ha deciso di fermarsi per un giorno.

Non per scelta ma per protesta alle continue e reiterate aggressioni verbali rivolte dagli utenti al personale medico e di segreteria, offese durante le ore di servizio divenute intollerabili.

Il titolare, il medico Alberto Mura, ha condiviso una giornata di sciopero chiudendo la struttura ieri, venerdì 17 luglio e incrociando le braccia.

«Ogni giorno lavoriamo con impegno, professionalità e rispetto per prenderci cura delle persone. La maleducazione, le offese e gli atteggiamenti aggressivi non possono e non devono essere considerati parte del nostro lavoro», sostengono i responsabili del Poliambulatorio Medicasa.

«Basta alla maleducazione degli utenti, a volte espressa anche con messaggi, episodi in aumento da parte di coloro che pretendono celerità sulle visite specialistiche, senza capire che tutto dipende dai tempi che impone l’organizzazione. Atteggiamenti non giustificatibili, offese che ci impediscono di lavorare con serenità».

Lo sciopero è un segno di protesta ma anche una richiesta di rispetto per chi ogni giorno è al servizio della comunità.

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