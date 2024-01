Comincia oggi, e andrà avanti fino al 31 marzo, la campagna di sicurezza della Polizia locale di Sassari. L’operazione Trasparenza riguarderà via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, viale Porto Torres, via Don Sturzo, via Prati, la ex s.s. 131, località Ottava, la ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, S.P. 18 Bancali e a Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, via Buddi Buddi, S.P. 42 Campanedda.

Le pattuglie del nucleo di sicurezza stradale si concentreranno, prevalentemente, sulle strade che nel 2023 hanno registrato incidenti più frequenti. Inoltre saranno presto installate tre postazioni fisse per rilevare la velocità in alcune strade comunali.

Nell’ambito delle attività, particolare attenzione verrà posta al rispetto dei limiti di velocità anche nelle ore serali, notturne, e nei fine settimana.

Gli obiettivi sono duplici: sensibilizzare l’utenza sull’importanza del rispetto delle norme e creare la consapevolezza nel conducente di aver violato i limiti di velocità per effetto della contestazione immediata dell’illecito: il “telelaser” permette infatti di fermare il conducente che supera i limiti di velocità a cui è immediatamente contestata la condotta illecita.

«I dati sull’incidentalità dell’anno 2023 – spiegano dal Comando della Polizia locale - registrano un aumento preoccupante del numero complessivo di sinistri, specie di quelli verificatisi nell’area urbana del territorio comunale. Tra le cause scatenanti si colloca al primo posto la guida distratta imputabile all’uso dissennato del cellulare. L’analisi dei dati fa emergere che il maggior numero di incidenti si sono verificati lungo le direttrici di traffico di collegamento tra il centro urbano e la periferia e proprio su queste strade saranno rafforzati i controlli di velocità».

Particolarmente preoccupante la crescita rispetto al 2022 dei decessi lungo le strade comunali; sono stati 9 gli incidenti mortali.

