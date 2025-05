Fine di un’epoca. A Sassari chiude lo storico negozio di ferramenta Losa in Largo Cavallotti dopo 155 anni di onorato servizio iniziato nel 1870. Il titolare, Giovanni Losa, erede di chi diede inizio a tutto, ha deciso di dire basta. «Ho lavorato qui 57 anni e ho stretto un altro anello alla catena- afferma- Ci trasferiremo a Predda Niedda ma non ci sarò più io».

Losa è sempre stato un punto di riferimento per la città, per tutti coloro che vi si recavano in cerca di una vasta serie di prodotti, dalle pentole ai prodotti di giardinaggio. «Sono stato assunto il 1° luglio del 1977- ricorda Gavino Cossu, uno dei commessi, che smetterà anche lui di lavorare- e ci sono stato oltre 40 anni». «Probabile che ora- sottolinea con una piccola punta di polemica Giovanni- sentiranno la nostra mancanza».

Negli anni la concorrenza di Predda Niedda, con i vari megastore, è stata forte e la clientela si era diretta in parte altrove. Su chi verrà adesso si mantiene il silenzio “per correttezza”, e Giovanni riferisce soltanto di “un’altra categoria merceologica”. «Io sono tranquillissimo- conclude Losa- adesso spero di potermi godere tanti anni di meritata pensione».

