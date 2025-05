250 kg di rifiuti raccolti oggi a Bancali da 185 volontari, di cui 135 adulti. È il bilancio della pulizia ambientale promossa, oggi nella borgata di Sassari, dalla onlus Plastic Free e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna. A partecipare, dalle 10.30 di stamattina, i bambini della scuola dell’infanzia e primaria della frazione, insieme a genitori, parenti e amici, al comitato di quartiere e, come scritto, dall’associazione Plastic Free. Entrando nello specifico di quanto trovato e preso, si parla di 9 sacchi di plastica (circa 60 kg), 3 di vetro (circa 60 kg), 10 di indifferenziata e ingombranti (circa 130 kg). L’evento di oggi è arrivato al termine di un percorso educativo, che si è svolto tra aprile e maggio con quattro incontri di sensibilizzazione ambientale realizzati nelle scuole del borgo, per il progetto “Scuola: bene comune”. L’iniziativa, supportata dalla Fondazione di Sardegna, ha coinvolto i piccoli alunni in attività pensate per stimolare consapevolezza, curiosità e senso di responsabilità verso l’ambiente. Natalia Casula, Fabrizio Caggiari, Laura Sias per Sassari e Grazia Maria Nieddu per Porto Torres, sono i referenti Plastic Free che si sono interfacciati con i bambini con il linguaggio adatto alle diverse età e che hanno ricevuto in cambio grande attenzione sui temi dai piccoli, e che si sono appassionati anche al simbolo della tartaruga, mascotte dell’associazione, e filo conduttore del percorso. La scuola di Bancali, da tempo impegnata in una didattica ispirata alla natura, rappresenta un esempio nel panorama educativo locale.

