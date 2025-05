Era sparito da anni dal territorio italiano e ritenuto irreperibile, ma il suo ritorno nel Paese è finito con le manette. Ieri, i militari della Guardia di Finanza di Sassari, in servizio all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, hanno arrestato un cittadino italiano proveniente dalla Germania, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura di Tempio.

L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine, intensificato in vista del periodo estivo e dell’aumento del traffico aeroportuale.

Fin dai primi istanti dell’identificazione, il viaggiatore ha mostrato segni evidenti di nervosismo, insospettendo i militari di Alghero.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti penali e risultava condannato in via definitiva per un furto in abitazione avvenuto a Santa Teresa Gallura. L’ordine di carcerazione risaliva a quattro anni fa, ma fino ad ora l’uomo era riuscito a sottrarsi all’esecuzione della pena, vivendo all’estero.

La latitanza si è conclusa sul suolo italiano: dopo l’arresto, l’uomo è stato immediatamente portato a Bancali, dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata