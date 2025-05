Il porto che trova la sua armonia con il centro storico e il lungomare di Porto Torres. Spazi verdi e waterfront che hanno conquistato la 19esima Biennale internazionale di Architettura di Venezia. Il progetto che riscopre il rapporto tra terra e mare, già vincitore del concorso internazionale di progettazione bandito nel 2022 dal Comune di Porto Torres, è stato selezionato per essere presentato al Padiglione Italia della importante vetrina internazionale. Intitolato "Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di corso Vittorio Emanuele II e di via Mare", resterà esposto fino al 23 novembre 2025 e sarà raccontato attraverso la proiezione di un video e una selezione di immagini. L’annuncio è stato dato questa mattina dal sindaco Massimo Mulas, durante la seduta del consiglio comunale. Il progetto, redatto dal team di progettazione Cibinel-Laurenti-Martocchia architetti associati di roma, è stato selezionato da una giuria indipendente per la sua qualità architettonica, l’attenzione al contesto paesaggistico e urbano e la capacità di contribuire alla rigenerazione sostenibile del centro storico cittadino. La curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025, l’architetta Guendalina Salimei, ha selezionato il progetto dedicato al waterfront di Porto Torres nell’ambito tra le proposte sperimentali e innovative dedicate al mare e alle sue coste. La visione curatoriale del Padiglione Italia si concentra, infatti, sul tema “il rapporto tra terra e mare” esteso dal Mediterraneo fino agli oceani e propone una “camera delle meraviglie” in cui riscoprire le relazioni tra le terre emerse e le acque, esplorando fratture e punti di contatto: aree portuali, waterfront in attesa di rigenerazione, strutture balneari e infrastrutture sommerse come cavi, reti e archeologie sottomarine. «Per il Comune di Porto Torres - ha sottolineato l'amministrazione comunale - è un onore avere visibilità in una vetrina tanto prestigiosa. Abbiamo voluto indire il concorso di progettazione con l’obiettivo di acquisire un progetto capace di rafforzare la connessione tra la città e il porto, migliorare la qualità della vita urbana e promuovere l’identità storica del nostro centro. Ringraziamo il team di progettazione per aver sviluppato una proposta pienamente coerente con la nostra idea di rigenerazione urbana, basata su sostenibilità, qualità ambientale, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico».

