Recitazione, musica e danza per una rivisitazione moderna del "Miles Gloriosu" di Plauto. il Liceo Classico Musicale Coreutico “D.A. Azuni” di Sassari ha conquistato il primo premio alla XXII edizione della rassegna nazionale Tindari Teatro Giovani, tenutasi a Patti, con lo spettacolo “Il soldato innamorato (di sé)”.

La giuria ha motivato così il premio "L'opera utilizza con abilità ed equilibrata sintesi i linguaggi della recitazione, della musica, della danza, dei canti (alcuni in latino) per un risultato frizzante, ironico, accattivante e ammiccante. Guidati sapientemente dal regista i giovani attori, i musicisti e il corpo di ballo hanno mostrato affiatamento e spiccata personalità".

A coronare la vittoria il premio per i migliori attori protagonisti a Gabriele Piga ("il Miles, smargiasso e beffato, è reso dal giovane attore con ironica personalità") e Alessandro Lai ( “il 'servus callidus', regista delle beffe che cattura lo spettatore con disinvoltura e vivacità pungente e a un tempo garbata e riflessiva".

Il cast dello spettacolo ha visto in scena: Maria Berdini, Giulia Capra, Barbara Contini, Elisabetta Demartis, Matilde Ermini, Gabriele Faedda, Eleonora Forte, Antonio Frassetto, Alessandro Lai, Gabriele Domenico Piga, Andrea Riccio, Maria Sechi, Giulio Tecleme, Lucia Uzzau.

Alla coreografia hanno lavorato: Alessia Atzori, Eleonora Daga, Giada Diez, Emma Ezza, Adele Manca, Sara Nuvoli, Giorgia Petretto, Alissya Sanna, Luca Sechi, Lucrezia Victoria Zuliani.

Le musiche dal vivo sono state eseguite da: Maria Campus e Chiara Casula (violino), Viola Chiavetta (viola), Chiara Linzas e Andrea Mulas (violoncello), Matias Capettini e Davide Depalmas (tromba), Gabriele Meloni (trombone), Riccardo Ruiu (clarinetto), Carlo Ventacoli (corno).

Il progetto è stato realizzato sotto la guida dei docenti Andrea Coghene, Nicola Cadoni, Valentina Chelli Florian, Davide Soddu e Roberto Mura, con il coordinamento generale di Sante Maurizi. I laboratori sono stati realizzati col sostegno della Fondazione di Sardegna e il supporto di Comune di Sassari e Associazione Cultura Classica.

