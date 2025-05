Disagi per l’acqua a Sassari, e nei comuni limitrofi, martedì 20 e mercoledì 21 maggio. L’Enas dovrà eseguire alcuni interventi, per un tempo di circa 36 ore, lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e da alcuni mesi anche il potabilizzatore di Pedra Majore (al servizio di Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d’Agultu) di norma rifornito da un’altra linea dell’Enas, il “Coghinas 1”, attualmente interessata da lavori di manutenzione.

I lavori previsti riguardano gli interventi di risanamento che Enas sta realizzando con l’investimento dei fondi PNRR. In contemporanea, per evitare un’ulteriore chiusura, l’Ente Acque della Sardegna eseguirà anche l’eliminazione di una dispersione in località La Ciccia, a Castelsardo, su un tratto di condotta del diametro di 1,4 metri. Per contenere i disagi, sarà operativo il piano d’azione definito dalla Regione con Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica della Nurra, che consentirà di garantire un approvvigionamento alternativo dall’invaso del Cuga a favore del potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari. Sarà garantita una fornitura di 400 litri al secondo pari al 40% del fabbisogno ordinario dell’impianto.

Sassari. Erogazione h24 nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna);

Erogazione h24 nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali;

Erogazione h24 Nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

Nelle zone servite dal serbatoio di via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell’erogazione lunedì dalle 23 alle 6 per accumulare quanto più scorte possibile, martedì dalle 16 alle 6, mercoledì dalle 22 alle 6 e giovedì dalle 23 alle 6 per ricostituire i livelli dopo l’interruzione legata ai lavori dell’Enas.

Porto Torres. Centro abitato: chiusura dell’erogazione dalle 6 di martedì alle 18 di mercoledì.

Quartiere Serra Li Pozzi: chiusura dell’erogazione dalle 3 di martedì alle 18 di mercoledì. I tecnici di Abbanoa eseguiranno in contemporanea tre interventi per l’attivazione delle nuove condotte lungo via Gramsci e l’installazione di nuove apparecchiature nelle vie Sassari e Vittorio Emanuele. A partire dalle 9 di martedì e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotti di fronte al Campo sportivo e alla chiesa di San Gavino.

Stintino. Centro: erogazione garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi d’accumulo comunali. Pozzo San Nicola e Agro: Chiusura dell’erogazione dalle 14 di martedì alle 18 di mercoledì.

Alghero. Attivata l’alimentazione dal Cuga per il potabilizzatore di Monte Agnese: non saranno effettuate restrizioni.

Castelsardo. Chiusura dell’erogazione dalle 3 di martedì alle 18 di mercoledì. I tecnici di Abbanoa eseguiranno in contemporanea la sostituzione di un tratto di rete idrica in località Li Russi. A partire dalle 9 di martedì e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotti in piazza La Pianedda e nei parcheggi Papillon di Lu Bagnu.

Tergu e Viddalba. L’erogazione sarà garantita dall’utilizzo di pozzi locali.

Valledoria, Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d’Agultu. Chiusura dell’erogazione dalle 16 di martedì alle 18 mercoledì.

