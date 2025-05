È ufficialmente iniziata la prima edizione del progetto Erasmus+ per il Liceo Linguistico e Scientifico di Castelsardo, sede distaccata dell’Istituto di Istruzione Superiore "Paglietti" di Porto Torres. Un’iniziativa di grande valore formativo che ha portato sette studenti e tre docenti in Francia, nelle città di Nancy, Metz e Strasburgo, per un’esperienza educativa e culturale di respiro europeo. Il progetto, intitolato “Scoprire l’Europa attraverso la cultura e l’integrazione linguistica in Francia”, si propone di sviluppare competenze linguistiche, promuovere l’apertura interculturale e incentivare il confronto tra sistemi scolastici diversi. Fulcro dell’esperienza è stata la permanenza presso il Lycéedesmétiers Jean Prouvé di Nancy, istituto partner e ospitante, dove gli studenti hanno seguito lezioni in lingua francese, partecipato ad attività scolastiche e condiviso momenti significativi con i loro coetanei francesi. Parallelamente, i docenti coinvolti hanno svolto attività di job shadowing, osservando la didattica e l’organizzazione scolastica francese con l’obiettivo di trasferire buone pratiche nella realtà locale. Numerose le attività culturali e ricreative che hanno arricchito il programma: dalle Olimpiadi sportive ai giochi geografici, fino all’escape game a tema Europa. Particolarmente significativo è stato anche l’incontro con Europe Direct, che ha stimolato un confronto sui temi della cittadinanza attiva e dei diritti europei. Le visite guidate a Metz e Strasburgo, città simbolo dell’identità e dell’unità europea, hanno completato un percorso formativo a 360 gradi, in cui apprendimento, crescita personale e senso di appartenenza all’Europa si sono intrecciati in modo sinergico. Il progetto è stato realizzato grazie all’impegno delle docenti Luciana Fadda, Brigitte Usai, Victoria Vacca e Valentina Natale (queste ultime tre anche in qualità di accompagnatrici), con il supporto del prof. Paolo Spiga e del Dirigente Scolastico, prof. Daniele Taras. «Siamo estremamente orgogliosi di questa prima esperienza Erasmus+” – dichiara il Dirigente Scolastico, prof. Daniele Taras – “perché rappresenta un concreto passo avanti verso una scuola sempre più aperta, dinamica e internazionale. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con altre realtà europee significa arricchire il loro percorso formativo e personale, rendendoli cittadini consapevoli, responsabili e preparati ad affrontare le sfide globali del futuro. È un risultato che premia il lavoro di squadra, la visione educativa e l’impegno di tutta la nostra comunità scolastica». «È un’occasione unica – aggiungono le insegnanti coinvolte – non solo per gli studenti, ma per tutto l’istituto. Questa esperienza rappresenta l’inizio di un percorso che ci rende più consapevoli, più aperti e decisamente più europei.»

© Riproduzione riservata