In udienza dal Papa Leone XIV per ascoltare la sua preghiera per la pace. Il sogno di otto bambini partiti da Porto Torres per raggiungere Roma, si è avverato. Il gruppo di studenti delle scuole primarie cittadine, mercoledì 14 maggio, sono volati nella capitale per conoscere il Santo Padre, per ascoltare le sue parole contro la guerra e a favore della pace e dell’amore tra i popoli. Ad accompagnarli c’erano le loro maestre catechiste, Noemi e Maria. Gli studenti hanno voluto partecipare ad una iniziativa promossa dalla parrocchia di Cristo Risorto, la chiesa guidata dal parroco don Michele Murgia. Hanno incontrato il Santo Padre nell’aula Paolo VI dove era in corso una udienza con le chiese orientali. Una emozione che resta nella memoria dei giovanissimi studenti. Papa Leone XIV ha ripetuto ancora una volta il suo messaggio di fratellanza tra i popoli diversi, un invito alla pace: «Affinchè le armi tacciano», le sue parole. Questo il patrimonio che porteranno a casa e conserveranno i bambini e le catechiste, le quali ancora una volta non hanno nascosto il loro entusiasmo per una esperienza unica.

