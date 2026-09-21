Criticità per la polizia penitenziaria davanti al tribunale di Sassari. Il sindacato Uspp lamenta le problematiche operative per gli agenti che si occupano di accompagnare i detenuti nel Palazzo di Giustizia. «Come già rappresentato», dichiara il segretario regionale del’Uspp, Alessandro Cara, «l'impossibilità di utilizzare l'area parcheggi dell'ex istituto penitenziario quale punto di sosta e accesso riservato ai mezzi del Corpo, costringe il personale operante ad effettuare spostamenti lungo la pubblica via con le persone detenute affidate alla loro custodia, esponendo operatori e cittadini a potenziali rischi sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e dell'efficienza del servizio».

Cara rimarca il problema in una lettera inviata all’Agenzia del Demanio, al presidente del Tribunale, alla prefetta e al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna. La richiesta è di rendere accessibili i parcheggi dell’ex carcere di San Sebastiano «o, in alternativa», si esplicita nella nota sindacale, «di promuovere un incontro con tutti gli enti interessati al fine di individuare una soluzione condivisa e definitiva alla problematica rappresentata». Il segretario sottolinea infine «la rilevanza della questione sotto i profili della sicurezza pubblica, della tutela degli operatori e della dignità delle persone detenute».

© Riproduzione riservata