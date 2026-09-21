Paura nella notte ad Alghero per un incendio divampato in un appartamento di viale Europa. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di oggi, lunedì 21 settembre, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli, sede che dista fortunatamente poche centinaia di metri, è intervenuta per domare le fiamme che si erano sviluppate sul terrazzino dell’abitazione. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse all’intero appartamento. I danni sono rimasti circoscritti ad alcune pareti, ma l’incendio ha provocato una notevole produzione di fumo. Gli ospiti dell’alloggio, di nazionalità straniera, sono stati immediatamente evacuati e affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Restano da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata