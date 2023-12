Lezioni scolastiche interrotte in anticipo, altre sospese per una giornata. Succede a Porto Torres, ma per Castelsardo l’emergenza acqua non è ancora finita. Per la città dei Doria si preannunciano disservizi e disagi anche per venerdì 15 dicembre, legati all’intervento di manutenzione straordinaria nella vasca di carico e sulla condotta idrica adduttrice del Coghinas II. Il prolungamento della interruzione idrica a Porto Torres ha creato non pochi disagi per i cittadini.

Alcuni residenti si sono svegliati senza la possibilità di aprire i rubinetti. I problemi maggiori nelle scuole. Nei due plessi della primaria, Dessì e Borgona, dell’Istituto comprensivo numero 1, la scuola è rimasta chiusa. Al Bellieni i dirigenti hanno predisposto un'uscita anticipata. Hanno dovuto affrontare l’emergenza emanando una circolare. «In caso di mancata erogazione dell’acqua potabile i genitori verranno avvertiti tramite il portale Argo Famiglia – si legge nella comunicazione della dirigenza scolastica - in modo che possano provvedere al ritiro anticipato dei propri figli».

Nel pomeriggio in alcune abitazioni della zona alta di via delle Vigne segnalavano ancora il mancato ripristino della erogazione dell’acqua. In molti hanno dovuto ricorrere al rifornimento garantito al servizio sostitutivo delle autobotti. Disagi anche in molte attività commerciali, in particolare i bar. L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che venerdì 15 dicembre dovrà eseguire un ulteriore intervento lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo. Ma proprio il centro urbano di Castelsardo subirà una diminuzione della produzione di acqua potabile dalle 7 di venerd alle 13 di sabato. Il centro abitato di Tergu, invece, ha a disposizione un’integrazione parziale da pozzi locali ed è quindi prevista una chiusura dell’erogazione dalle 12 di venerdì alle 13 di sabato.

