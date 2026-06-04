Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto del 47enne algherese accusato del grave episodio di violenza avvenuto lunedì sera in un’abitazione di Alghero.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sequestrato, legato, imbavagliato e malmenato la moglie, arrivando poi a umiliarla rasandole i capelli e le sopracciglia.

L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip Giuseppe Grotteria ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere.

L’uomo era assistito dall’avvocato Danilo Mattana che, al termine dell’udienza, ha rinunciato al mandato. Il 47enne dovrà ora nominare un nuovo difensore.

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