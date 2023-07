I vini pregiati di Romangia, la gastronomia tipica, i laboratori e le tradizioni più coinvolgenti tra musica e arte. Questo il menù di "Calici di Stelle" che si terrà il 10 agosto a Sennori.

L'evento, giunto all'edizione numero diciannove, è stato presentato oggi, nel centro della Romangia, dal sindaco Nicola Sassu , dalla vicesindaca e assessora alla Cultura, Attività produttive e Turismo, nonché componente del Consiglio nazionale dell’associazione Città del vino, Elena Cornalis , e dal maestro Giuseppe Ruiu della Banda musicale di Sennori che quest’anno curerà l’organizzazione dell’evento di concerto con l’ Amministrazione comunale. La manifestazione è stata inserita come ogni anno nel circuito che fa capo all’Associazione nazionale Città del Vino che coordina tutti i comuni soci. L'inaugurazione è prevista per le 19.30 al Centro Turistico Rosa Gambella con la vendita dei calici e dei ticket di degustazione. Una delle novità è la presenza di un laboratorio musicale esperienziale, che permetterà ai turisti di cimentarsi in prima persona nel suonare uno strumento musicale, grazie all’accordo con i docenti della scuola di musica e della Banda musicale di Sennori.

Alla manifestazzione parteciperanno anche il coro polifonico Città di Sennori e come “guest star” la Seuin Street band poi le suggestive maschere dei “ Gigantes ” e i gruppi folk Janas e Sos femineddos che, alle 20.30, sfileranno all’ Anfiteatro centro culturale. Sarà possibile ammirare l’installazione dell’artista Nicolino Secchi e, in Casa Sisini l’installazione dell’artista Alessandra Catta .​ All’ Auditorium centro culturale saranno visitabili la “Mostra dell’abito tradizionale di Sennori” e il “Laboratorio di ricamo ”, la mostra di “ Piero Doro ” e #poesiepersennori a cura dei “ Ragazzi del servizio civile ” (presente anche in Largo Asproni). Dalle 21, nella terrazza dei parcheggi, in via Brigata Sassari saranno a disposizione due telescopi della “ Società astronomica turritana ” per una sessione osservativa a cura di Gian Nicola Cabizza . Sempre alle 21, in via Farina si svolgerà “ La via delle donne ” a cura dei “Ragazzi del Servizio civile” e dell’associazione “Lentischio”. Sempre in collaborazione con i “Ragazzi del servizio civile” saranno visitabili le installazioni delle Mattonelle di “Dina & Antonella”.

