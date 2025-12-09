I colori degli street artist continuano ad illuminare i muri della città di Sennori, grazie alla continua creatività dei giovani artisti del territorio. È il progetto della rigenerazione urbana che lascia spazio al decoro e cancella il degrado.

Anche lo scorso fine settimana la circonvallazione si è trasformata in un laboratorio d’arte a cielo aperto: ragazze e ragazzi stanno portando nuova energia, dando vita a una galleria urbana che cresce giorno dopo giorno. Le artiste e gli artisti con passione stanno rigenerando interi spazi del paese che invitano la cittadinanza a seguire il percorso vita per ammirare da vicino le opere in divenire, simbolo di una Sennori sempre più viva, accogliente e creativa.

Le opere non sono ancora concluse, ma rappresentano solo l’inizio di un percorso che continuerà nei prossimi mesi. Ogni forma, ogni disegno o scritta trasmette un messaggio. Gli artisti proseguiranno infatti il loro lavoro, arricchendo passo dopo passo i muri della circonvallazione con nuovi colori, forme e messaggi.

