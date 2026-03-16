Ladri di rame all’ex Hotel Turritania a Sassari. L’opera simbolo della riqualificazione in centro storico, visione di un nuovo approccio abitativo, è stata vittima del vecchio andazzo cittadino: la sottrazione dei pluviali.

Uno o più ignoti ieri notte hanno infatti scavalcato lo sbarramento del cantiere, e rubato almeno cinque tubi. Tutto questo sotto gli occhi della videosorveglianza che potrebbe così dare un volto all’anonimo ladro.

Si tratta dell’ennesimo episodio che sta facendo sparire il rame in città, in particolare tra il quartiere Cappuccini e il centro storico.

Dopo il furto dei pluviali in via Monache Cappuccine, dove si trova un altro cantiere del Comune, e quelli nelle case, ormai non più conteggiabili, arriva anche quello nel Turritania, restyling finanziato con fondi del Pinqua per oltre 6 milioni di euro, ottenuti dalla precedente amministrazione Campus, e che l’attuale, guidata dal sindaco Giuseppe Mascia, sta conducendo in porto. Tanto che a breve i neo inquilini, dopo il bando per l’assegnazione degli alloggi, potranno occupare i 18 appartamenti destinati alla cosiddetta “fascia grigia”.

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