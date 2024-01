L’amministrazione comunale di Sennori riavvia per il quinto anno consecutivo i progetti per Servizio civile universale. Per il 2024 il settore per le Politiche giovanili del Comune ha approvato e dato il via a due programmi per l’inserimento di quattro volontari, confermando così l’impegno che nell’ultimo quinquennio ha già consentito a oltre quaranta ragazzi di partecipare al Servizio civile, arricchendo le proprie esperienze e competenze personali e rendendosi utili alla comunità. Come in precedenti occasioni, anche questa volta le risorse saranno indirizzate in progetti ambientali, settore in cui il Comune è impegnato da anni, tanto da aver partecipato al bando straordinario sull’ambiente, per il quale è in attesa di ricevere i fondi da parte del governo centrale.

«Nonostante i pesantissimi tagli del governo, che hanno ridotto il numero dei partecipanti, il nostro Comune si impegna affinché il progetto vada avanti. Si tratta di un taglio di posti penalizzante anche rispetto al 15% dei posti messi a concorso nella Pubblica amministrazione riservati ai candidati che hanno concluso il progetto», commenta Pietro Sassu, consigliere comunale con delega ai Servizi sociali.

«Il Servizio civile universale rappresenta un’occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Svolge infatti un ruolo cruciale nel supportare le comunità bisognose, fornendo assistenza a persone vulnerabili, come anziani, disabili, immigrati, minori, promuovendo la cultura e preservando l’ambiente».

I progetti avviati hanno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di circa 25 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Ai volontari in servizio è riconosciuto un contributo economico mensile di 507,30 euro, un percorso formativo specifico e generale, la certificazione delle competenze, un percorso di orientamento al lavoro e la riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici. Le candidature possono essere presentate esclusivamente on line entro le ore 14 del 15 febbraio 2024, attraverso la piattaforma Dol.

© Riproduzione riservata