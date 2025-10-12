Il Comune di Sennori, a seguito della comunicazione da parte dell’Asl Sassari sullo stato di non conformità microbiologica dei parametri delle acque destinate al consumo umano, ha emesso un’ordinanza sindacale di divieto dell’utilizzo ai soli fini alimentari dell’acqua potabile erogata nei quartieri di Badde, via Roma centro, centro storico e Santa Lucia.

L’amministrazione comunale ha comunicato ai cittadini che l’acqua erogata nei quartieri indicati non è idonea al consumo umano diretto ed è consentito l’utilizzo soltanto previa bollitura e per tutti gli usi igienici.

Il divieto resta in vigore fino alla comunicazione dell’Azienda Tutela Salute - Sardegna, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Sassari, dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua ai parametri di legge. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi campionamenti.

Ogni aggiornamento verrà tempestivamente comunicato sui canali social, WhatsApp e sul sito ufficiale del Comune di Sennori.

© Riproduzione riservata