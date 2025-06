Paura nel comune di Sennori a causa di guasto elettrico. È successo in tarda serata, intorno alle 19, quando è scattato l'allarme che ha richiesto interventi urgenti sulla rete elettrica nella circonvallazione, all'altezza dell'incrocio con via Salvatore Cottoni, per la riparazione di un guasto a un cavo interrato ad alta tensione.

I lavori richiederanno uno scavo localizzato ma non comporteranno la chiusura al traffico. Saranno comunque adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità di pedoni e automobilisti.

L'amministrazione comunale ha provveduto a diramare un comunicato per avvisare la popolazione della situazione di pericolo a cui stanno provvedendo con un intervento immediato.

© Riproduzione riservata