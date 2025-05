L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, organizza la manifestazione “Sennori Estate 2025”, la storica manifestazione ludica e sportiva che coinvolge giovani e adulti, residenti e turisti in una competizione educativa e multidisciplinare, che ha come obiettivo la promozione dello sport, della socialità e dello scambio culturale.

Sennori Estate si svolgerà nel mese di luglio, con tre giorni di eventi sportivi al campo Pedru Marzeddu e la “caccia al tesoro” per le vie del paese, cui seguirà la cerimonia di premiazione e la festa con dj set e holy color in Piazza D’Annunzio.

Per partecipare alla manifestazione i team possono ritirare i moduli nei giorni 26, 28 e 30 maggio, dalle 18 alle 21.30 nella palestra The Hole Climbing Sennori, in via Friuli 4 o all’ufficio protocollo del Comune, dal 26 al 30 maggio.

Si chiede che un rappresentante del team ritiri i moduli per tutta la squadra. Moduli che andranno compilati e quindi consegnati nei giorni 9, 11 e 13 giugno dalle 18.30 alle 21.30 in palestra. Possono partecipare i residenti dei Comuni facenti parte della Rete metropolitana (Sennori, Sorso, Sassari, Valledoria, Stintino, Porto Torres, Castelsardo e Alghero).

Per l’edizione 2025 si prevedono 8 squadre ciascuna composta da 26 partecipanti: Gialli, Rossi, Verdi, Blu, Celesti, Viola, Bianchi, Neri.

«Siamo felici di poter organizzare anche quest’anno una manifestazione storica con cui promuoviamo lo sport e il sano divertimento per tutti. Questo è possibile grazie all’impegno di tutta la Pro Loco e alla preziosa e insostituibile disponibilità dei volontari, cittadini di Sennori, che hanno risposto al nostro annuncio e con il loro aiuto contribuiscono alla buona riuscita dell’evento», dichiara il presidente Riccardo Sara. «La sinergia fra amministrazione comunale, ProLoco, Compagnia barracellare, volontari e i ragazzi del Servizio civile (che stanno curando la scenografia) si rivela ancora una volta efficiente e determinante per una manifestazione che presenterà tante novità e alla quale ci aspettiamo una grande partecipazione», aggiunge l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.

