Via libera del Consiglio comunale di Sennori al bilancio di previsione 2026, votato nella seduta di questa mattina rispettando i termini di legge che impongono l’approvazione entro il 31 dicembre, evitando così, anche quest’anno, il ricorso all’esercizio provvisorio che limiterebbe le disponibilità di spendita dell’ente.

Il documento è stato presentato in aula dal consigliere con delega al Bilancio, Vittorio Cossu, che ha illustrato la corposa documentazione di cui si compone il bilancio: «Anche quest'anno siamo riusciti con grande impegno lavorativo a redigere il bilancio di previsione contente tutti i suoi allegati e documenti tecnici, per portarlo all'approvazione del consiglio entro il 31 dicembre, evitando così l'esercizio provvisorio con tutte le limitazioni che sarebbero derivate», ha detto il consigliere.

«Abbiamo cercato di garantire il funzionamento dell’ente perché a oggi non si sa se la consistenza trasferimento che ci spetta dal fondo unico della Regione sarà invariata o incrementata, come sarebbe auspicabile per far fronte agli aumenti dei vari costi, fra cui gli scatti dei contratti delle cooperative, l’energia elettrica, i vari adeguamenti contrattuali, il carburante».

Fra tante difficoltà giunta e uffici comunali hanno portato a termine il documento: «Riteniamo di avere predisposto una programmazione che risponde alle esigenze della comunità e dell'Amministrazione, sulla base delle disponibilità economiche dell'ente, individuando le priorità per la comunità».

Fra le opere più importanti programmate per il 2026 spicca la realizzazione del parco urbano nell’area dove sorgeva il plesso scolastico di via Mazzini, area ripulita e bonificata che sarà messa a disposizione della cittadinanza con un progetto di alto valore ambientale e sociale. «L’approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti è un altro risultato conseguito dalla nostra amministrazione», commenta il sindaco, Nicola Sassu, «anche quest’anno grazie al grande lavoro svolto in stretta collaborazione con gli uffici comunali, non si andrà in esercizio provvisorio e gli uffici saranno operativi subito, da gennaio 2026».

© Riproduzione riservata