Una imbarcazione di circa 21 metri con quattro persone a bordo è finita sugli scogli in località Dragunara. L’allarme è scattato intorno all’una di notte e ha fatto partire l’intervento della motovedetta CP 871 della Guardia costiera. Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni si sono svolte in condizioni difficili, con mare mosso, vento teso e nel buio della notte. Raggiunta la Dragunara, i militari hanno trovato l’imbarcazione incagliata con la poppa direttamente sugli scogli.

Le quattro persone a bordo erano in buone condizioni, nonostante i momenti di forte apprensione. Due donne sono state trasbordate sulla motovedetta e accompagnate alla banchina Dogana del porto di Alghero, dove ad attenderle c’era un’ambulanza. Per entrambe non è stato necessario alcun intervento sanitario particolare.

La motovedetta è quindi tornata alla Dragunara, dove nel frattempo era arrivata una ditta specializzata per tentare il recupero dell’imbarcazione. Le prime verifiche hanno escluso evidenti e significative vie d’acqua e sono così iniziate le delicate operazioni di disincaglio. La barca è stata progressivamente liberata dagli scogli e riportata in galleggiamento. Al termine dell'intervento non sono state rilevate tracce di sostanze inquinanti in mare. Restano ora da ricostruire le circostanze che hanno portato l'imbarcazione a finire sugli scogli della Dragunara.

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