Seminare idee, generare riflessioni, alimentare la conoscenza, far crescere una consapevole cultura ambientale e sostenibile in tutte le generazioni possibili. Questo l'obiettivo del neonato "Sèmenes", festival di letterature sostenibili, promosso dal Comune di Putifigari e curato dall’Associazione Itinerandia. Saranno quattro giornate dense quelle in programma dal 27 al 30 novembre.

La mattina sono previsti laboratori per gli studenti. La sera i grandi incontri con Licia Colò, Bruno Arpaia, Claudia Fachinetti, Luca Lombroso, Valeria Barbi, Elisabetta Dami, Valerio Rossi Albertini, Giuseppe Festa, Mauro Ballero, Stefania Divertito, Giovanni Fancello, Michele Dotti, Stefano Resmini, Luca Mercalli, Marco Gisotti, Alessandro Antonino, Ermanno Giudici, Monica Pais, Andrea Vico e Roberta Balestrucci.

Sotto la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu, il festival mette al centro la letteratura che racconta di natura, sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici e transizione ecologica, sullo sfondo di un territorio - quello del GAL Anglona Coros - decisamente sensibile alle suggestioni proposte.

© Riproduzione riservata