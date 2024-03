La Diocesi di Tempio Ampurias inizia la battaglia legale contro un progetto, già presentato in Regione, per la realizzazione di un piccolo parco eolico a ridosso della chiesa romanica di San Pancrazio.

L’antico edificio di culto si trova nelle campagne di Sedini, nella località di Nursi. Si tratta di una chiesa realizzata nell’unica parte rimasta in piedi di un monastero fortificato del XII secolo. L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio, guidato da don Francesco Tamponi, ha già predisposto le osservazioni al progetto nell’ambito del Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale in materia ambientale (P.A.U.R.).

Secondo la Diocesi di Gallura e Anglona, il parco eolico «appare in contrasto con la normativa di salvaguardia dei beni culturali prevista dal decreto legislativo n. 199/2021, in quanto la Chiesa di San Pancrazio di Sedini, bene tutelato con vincolo paesaggistico, è presente a circa 300 metri dall’impianto eolico in parola, l’intervento pertanto ricadrebbe in un’area non idonea, essendo ricompresa all’interno della fascia di rispetto (3 km) dal suddetto bene storico artistico». La Diocesi richiama una sentenza del Tar della Campania: «L'amministrazione che prende decisioni in merito alla localizzazione e approvazione degli impianti eolici deve considerare l'urgenza e l'importanza della transizione ecologica, nel bilanciamento degli interessi e nel rispetto dei principi di proporzionalità, tra la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e la salvaguardia dell'ambiente».

© Riproduzione riservata