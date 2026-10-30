Nel comune di Erula sono partiti gli interventi per rendere i marciapiedi più accessibili e funzionali lungo la strada prov2. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità interna, per un importo complessivo di 300mila euro, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici nell’ambito del bando regionale. Gli interventi interesseranno in particolare i marciapiedi lungo la provinciale 2 in uscita dal centro abitato di Erula in direzione Sa Mela, con il rifacimento delle pavimentazioni deteriorate e sconnesse e la riqualificazione dei percorsi pedonali. L’obiettivo è rendere più agevoli gli spostamenti a piedi, ridurre i rischi legati alle irregolarità delle superfici e migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. I lavori prevedono anche l’adeguamento dei percorsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di marciapiedi con larghezza non inferiore a 1,50 metri, così da favorire una fruizione più comoda anche per le persone con ridotta capacità motoria.

Il progetto comprende inoltre la sistemazione delle aiuole e degli elementi di delimitazione stradale, contribuendo a migliorare il decoro e la qualità dell’ingresso al paese. L’investimento complessivo è di 300.000 euro, un intervento concreto per rendere gli spazi pubblici più sicuri, accessibili e curati, migliorando la quotidianità di chi vive Erula e di chi la attraversa.

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