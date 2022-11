Incidente stradale questa notte sulla Statale 131 all’altezza delle gallerie poco prima di Sassari.

Intorno alle 00.30 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari dopo lo scontro tra due autovetture, le cui cause sono ancora da accertare.

La carreggiata in direzione Sassari è rimasta parzialmente interrotta per un po’ di tempo fino alla bonifica e alla messa in sicurezza della strada, visto che le due vetture avevano bloccato la carreggiata.

Si registra un ferito lieve, sul posto anche il 118, la Polizia Stradale e l’Anas.

