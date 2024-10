Il primo volo da Alghero per Milano in continuità territoriale decolla alle 8,55: l’arrivo quindi è poco funzionale per chiunque debba viaggiare per lavoro – magari con un appuntamento in mattinata nel nord Italia. E l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, risponde alle polemiche sollevate dal coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, spiegando che quella degli orari «è un’altra criticità che ci troviamo ad affrontare».

«Il numero di collegamenti giornalieri è ridotto da tre a due con eliminazione del volo di mezza mattina, fatto di per sé penalizzante e inaccettabile», aveva attaccato l’esponente del Carroccio, per proseguire: «Il primo volo dalle 7 passa alle 8,55, orario che non consente di essere in centro Milano prima delle 11, salvo ulteriori e possibili ritardi. Così come nessun senso ha l’unico ulteriore volo che da serale diventa notturno, passando dalle 19.30 alle 21,10, praticamente utile esclusivamente al pernottamento. Si pensi al disagio di famiglie con bimbi piccoli, o anziani, impossibilitati all’arrivo a trovare un minimo ristoro dopo le 22 a Milano soprattutto nel periodo invernale».

La replica arriva per mezzo di una nota stampa della Regione: «Il piano operativo proposto da Ita Airways per i collegamenti in continuità territoriale, che prevede il volo di andata da Alghero a Milano Linate alle 8,55, è l'ennesima criticità che ci troviamo costretti a dover affrontare. La scelta di questo orario», spiega l’assessora manca, «è purtroppo consentita dal decreto ministeriale del 2021 e a quanto pare considerata più funzionale per la compagnia aerea. Noi siamo comunque già al lavoro per trovare insieme una soluzione più in linea con le necessità dei passeggeri e conveniente per il vettore».

