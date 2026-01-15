Incidente stradale in pieno centro ieri sera, mercoledì, intorno alle 20, ad Alghero, per fortuna senza gravi conseguenze. Lo scontro in via Del Corallo, all’incrocio con via Deledda e via Barracu.

Una Renault Clio e un’Alfa Romeo sono entrate in collisione all’incrocio, probabilmente a causa del mancato rispetto di uno stop. L’impatto è stato molto forte: la Clio è stata proiettata a decine di metri dal luogo dell'impatto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno trasportato i cinque feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Alghero. Nessuno ha riportato lesioni gravi.

A bordo dell’Alfa viaggiavano tre giovani algheresi di 27, 16 e 21 anni, mentre nella Clio un 23enne e una 21enne di Porto Torres.

La polizia locale, guidata dal comandante Salvatore Masala, ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, con inevitabili rallentamenti nella zona. Intervento anche dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.

