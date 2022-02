Ore di angoscia per i familiari e i parenti per la scomparsa del famoso cantautore di Sassari, Gavinuccio Canu.

Da ormai 24 ore non si hanno più notizie dell’artista 56enne, avvistato per l’ultima volta ieri pomeriggio, alle 14.30, nella zona di Piandanna, in prossimità della sede degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dopo essersi allontanato di casa. Addosso portava un giubbotto nero e una sciarpa rossa.

Il cellulare lo aveva dimenticato nella propria abitazione.

La denuncia presso la questura di Sassari è scattata ieri sera e da questa mattina sono state attivate alcune squadre di ricerca, che stanno concentrando l’attività di perlustrazione proprio nella zona di Piandanna.

Gli amici più stretti temono che l’uomo, il quale non dispone di un proprio mezzo per gli spostamenti, sia stato colto da un malore.

Gavinuccio Canu è un cantautore molto noto e amato in città, in particolare nella frazione di Li Punti dove risiede, grazie ai numerosi premi ricevuti e anche al gruppo musicale Atrio che lo ha reso celebre nel resto d’Italia.

