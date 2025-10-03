Piazza d'Italia gremita oggi a Sassari in occasione della mobilitazione generale indetta da Cgil e Usb favore della Palestina e degli attivisti della Global Sumud Flotilla.

Centinaia di persone hanno affollato il principale slargo cittadino dalle 10 del mattino e tra queste molte le presenze dei giovani e degli studenti. 

© Riproduzione riservata