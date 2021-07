È in fin di vita il 28enne che oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 15, tra Sassari e Ittiri, all’altezza del bivio per Tissi.

Era alla guida di una Fiat Panda e si stava immettendo sulla provinciale senza accorgersi dell’arrivo di una Fiat Bravo che viaggiava in direzione Sassari, tagliandole la strada. Il conducente dell’altra macchina non è riuscito a frenare e ha colpito l’utilitaria sulla fiancata sinistra.

Il ferito, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco arrivati da Sassari, è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato al Santissima Annunziata dove i medici cercano di salvargli la vita.

Nessuna grave conseguenza invece per il guidatore della Bravo e per gli occupanti di una terza auto.

