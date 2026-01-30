L’incidente
30 gennaio 2026 alle 16:32aggiornato il 30 gennaio 2026 alle 16:34
Schianto frontale a Valledoria: due feriti, uno portato in ospedale con l’elisoccorsoSul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine
Incidente stradale nel pomeriggio a Valledoria.
Due auto si sono scontrate frontalmente in via Fermi: due i feriti, uno è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.
Sul posto forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e la bonifica dell’area.
