Incidente stradale nel pomeriggio a Valledoria.

Due auto si sono scontrate frontalmente in via Fermi: due i feriti, uno è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e la bonifica dell’area.

