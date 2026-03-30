Schiamazzi, musica alta e una sassaiola. Per i residenti di via Azuni, a pochi passi dal centro di Porto Torres, la situazione è divenuta insostenibile. Nella notte di sabato i vandali hanno anche preso di mira il portone d’ingresso di una palazzina, preso a calci da una banda di ragazzi.

«Qui la vita è diventata impossibile, non si può riposare», lamenta Agostino Dessì, residente davanti alla nuova piazzetta di via Azuni, uno spazio all’angolo con via Petronia, inaugurato qualche mese fa. Proprietario di un appartamento acquistato di recente, l’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri ed un esposto al Comune per i continui rumori, per lo più notturni, e la musica ad alto volume che supera la normale tollerabilità, rendendo difficile il riposo di bambini e adulti e pregiudicando la quiete pubblica. A questo si aggiunge il lancio di pietre alle finestre, e una sassaiola tra ragazzi.

L’ultimo episodio di vandalismo risale proprio a sabato scorso. «Alle 21.30 qualcuno ha suonato il campanello e subito dopo si è sentito un forte rumore sulla porta di casa, presa a calci dall’esterno da qualcuno che ha lasciato segni evidenti, dandosi poi alla fuga», spiega Dessì - . «Quindi ho perlustrato la zona per cercare di individuare i colpevoli, ho intercettato due testimoni che mi dicevano di aver visto alcuni ragazzi scappare, giovani vestiti di nero che indossavano giubbotti con cappuccio». Gli stessi che sono stati visti nella piazzetta di via Azuni. «Ho fornito l’identikit alle forze dell’ordine – aggiunge il proprietario- e sembra siano stati individuati. Due di loro, infatti, hanno bussato alla porta per scusarsi dicendomi che si era trattato di uno scherzo finito male». Resta comunque il danno subito e i residenti hanno perso la pazienza. L’area è continuamente presa d’assalto da giovani che, specie nei weekend e nei festivi, usano la piazzetta per fare rumore e lanciarsi i sassi e danneggiare gli infissi delle abitazioni, disagi che stanno portando all’esasperazione gli abitanti della zona.

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